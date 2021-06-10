Фестиваль Locals Only перенесли из-за коронавируса у Noize MC

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Фестиваль Locals Only, хедлайнером которого был заявлен рэпер Noize MC, перенесли из-за COVID-19 у музыканта. Об этом сообщает "Газета.ру".
Планировалось, что мероприятие пройдет 19 июня на Гребном канале. Новую дату на данный момент не утвердили. В оргкомитете также опровергли перенос фестиваля на 3 июля, о чем ранее сообщил Noize MC у себя в соцсети Instagram.
"Подтверждаем перенос фестиваля по независящим от нас причинам", – уточнил представитель фестиваля.
Он также добавил, что, как только будет точная информация, ее сразу анонсируют.
Ранее Noize MC сообщил, что повторно заразился коронавирусом. В связи с этим музыкант объявил о переносе сразу нескольких сольных концертов и фестивалей.