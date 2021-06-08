Организаторы фестиваля "Дикая Мята" рассказали об антиковидных мерах

Фото: Москва 24/Сергей Бабенко
Организаторы музыкального фестиваля "Дикая Мята" рассказали, какие антикоронавирусные меры будут реализованы для посетителей концертов. Об этом сообщает "Газета.ру".
Гостям фестиваля не потребуется ни сертификат о прививке, ни отрицательный ПЦР-тест на COVID-19. При этом для вакцинированных посетителей откроют отдельную кассу с более дешевыми билетами.
При входе на территорию "Дикой Мяты" будут измерять температуру. Те, у кого она будет повышенной, не смогут попасть на фестиваль, но получат компенсацию за билеты.
Гостям фестиваля также предложат пройти экспресс-тестирование на коронавирус. На всех входах и в инфоцентре для всех желающих будут доступны бесплатные маски, в зонах кафе и фуд-траков будут установлены санитайзеры и дополнительные умывальники.
Организаторы отметили, что на фестиваль допустят только 50% людей от максимальной вместительности концертной зоны. При этом обязательным будет и требование о социальной дистанции.
Фестиваль "Дикая Мята" пройдет с 18 по 20 июня 2021 года в селе Бунырево Тульской области.
Ранее возмущение посетителей вызвали ограничительные меры по коронавирусу на фестивале "Нашествие". Посетить его можно только при наличии отрицательного теста на COVID-19 или сертификата о вакцинации.
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