Организаторы фестиваля "Дикая Мята" рассказали об антиковидных мерах

Фото: Москва 24/Сергей Бабенко

Организаторы музыкального фестиваля "Дикая Мята" рассказали, какие антикоронавирусные меры будут реализованы для посетителей концертов. Об этом сообщает "Газета.ру".

Гостям фестиваля не потребуется ни сертификат о прививке, ни отрицательный ПЦР-тест на COVID-19. При этом для вакцинированных посетителей откроют отдельную кассу с более дешевыми билетами.

При входе на территорию "Дикой Мяты" будут измерять температуру. Те, у кого она будет повышенной, не смогут попасть на фестиваль, но получат компенсацию за билеты.

Гостям фестиваля также предложат пройти экспресс-тестирование на коронавирус. На всех входах и в инфоцентре для всех желающих будут доступны бесплатные маски, в зонах кафе и фуд-траков будут установлены санитайзеры и дополнительные умывальники.

Организаторы отметили, что на фестиваль допустят только 50% людей от максимальной вместительности концертной зоны. При этом обязательным будет и требование о социальной дистанции.

Фестиваль "Дикая Мята" пройдет с 18 по 20 июня 2021 года в селе Бунырево Тульской области.

Ранее возмущение посетителей вызвали ограничительные меры по коронавирусу на фестивале "Нашествие". Посетить его можно только при наличии отрицательного теста на COVID-19 или сертификата о вакцинации.