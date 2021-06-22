VK Fest перенесли на 28 и 29 августа

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Музыкальный фестиваль VK Fest, изначально запланированный на 24 и 25 июля, перенесли на 28 и 29 августа в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в России. Об этом сообщает соцсеть "ВКонтакте".

"Команда "ВКонтакте" и Radio Record решили перенести VK Fest из-за роста заболеваемости COVID-19 в Санкт-Петербурге и других городах России. Новые даты – 28 и 29 августа", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что музыкальный фестиваль "Дикая мята" в этом году не состоится из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

Также по требованию Роспотребнадзора рок-фестиваль "Нашествие" был перенесен на 29–31 июля 2022 года. Как отметили организаторы, решение о переносе мероприятия было принято совместно с правительством Московской области и обусловлено ростом заболеваемости COVID-19.

