В Екатеринбурге отменят фестиваль Ural Music Night – власти региона

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В Екатеринбурге планируют отменить музыкальный фестиваль Ural Music Night, проведение которого было запланировано на 25 июня. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

"Ситуация снова сложная. Сегодня мы с коллегами также решили свернуть работу фан-зоны Евро-2020 на "Екатеринбург Арене". Решение об отмене Ural Music Night завтра утвердим на заседании оперативного штаба", – написал он в Instagram.

Куйвашев отметил, что 21 июня в Свердловской области было зафиксировано 174 новых случая COVID-19, тогда как в начале мая этот показатель не превышал 100.

Ранее стало известно об отмене музыкального фестиваля "Дикая мята", который должен был состояться 18–20 июня в селе Бунырево Тульской области.

Как пояснили организаторы, губернатор Тульской области Алексей Дюмин подписал указ об отмене всех массовых мероприятий в регионе, информацию об этом они получили в ночь на 18 июня.

