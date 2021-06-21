Штраф до 1 млн рублей грозит устроившим вечеринку на Северном речном вокзале

Фото: телеграм-канал "Москва с огоньком"
За нарушение мер профилактики распространения коронавирусной инфекции организаторам вечеринки на Северном речном вокзале грозит штраф до 1 миллиона рублей. Об этом рассказал главный инспектор столичного Объединения административно-технических инспекций Ян Поповский.
"В ходе ежедневного мониторинга на территории Северного речного вокзала были зафиксированы массовые скопления людей на вечеринке, организованной командой Techno Rooms. Посетители нарушали требования социального дистанцирования и использования средств индивидуальной защиты", – говорится в сообщении.
Уточняется, что меры по организации соблюдения посетителями санитарно-эпидемиологических требований организаторами приняты не были. За это им грозит штраф до 300 тысяч рублей. Если установят факт причинения вреда здоровью людей, то штраф может быть увеличен до 1 миллиона рублей.
Ранее сообщалось, что при нарушениях правил проведения массовых мероприятий в Москве организаторов будут штрафовать. Начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков сообщил, что за несоблюдение антиковидных мер штраф для ИП составит до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – до 300 тысяч рублей. Также возможна приостановка деятельности на срок до 90 суток.
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