За нарушение правил проведения массовых мероприятий в Москве предусмотрен штраф

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При нарушениях правил проведения массовых мероприятий в Москве организаторов будут штрафовать. Об этом сообщил начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

"Указом мэра Москвы с 18 июня по 29 июня 2021 года приостановлено посещение и проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более тысячи человек. При проведении мероприятий обязательным условием является организация посадочных мест в соответствии с требованием Роспотребнадзора", – отметил Данчиков.

Он добавил, что за несоблюдение антиковидных мер штраф для ИП составит до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – до 300 тысяч рублей. Также возможна приостановка деятельности на срок до 90 суток.

Ранее сообщалось, что в период с 18 по 29 июня на развлекательных и зрелищных мероприятиях, проводимых подведомственными Минкультуры учреждениями в Москве, сократят число зрителей до 1 тысячи.

