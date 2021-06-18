В Москве в подведомственных учреждениях Минкультуры ограничат число зрителей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В период с 18 по 29 июня на развлекательных и зрелищных мероприятиях, проводимых подведомственными Минкультуры учреждениями в Москве, сократят число зрителей до 1 тысячи. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры РФ.

"Устанавливается ограничение на одновременное присутствие не более 50% зрителей на концертных, развлекательных и зрелищных мероприятиях", – говорится в сообщении.

Уточняется, что при условии, что все присутствующие будут обеспечены посадочными местами, количество посетителей не должно превышать 1 тысячу человек.

Ранее Собянин заявил, что Москва начинает практически заново проходить историю с коронавирусом. Причем, по его словам, на этот раз последствия более тяжелые.

Он добавил, что почти у 90% заразившихся коронавирусом москвичей выявлен "индийский" штамм. Мэр отметил, что этот штамм оказался более агрессивным и быстрее распространяется.