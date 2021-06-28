Собянин рассказал о постепенном расширении вакцинации трудовых мигрантов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/ Максим Мишин

Схему вакцинации мигрантов от коронавируса в Москве планируется значительно расширить и упростить, сообщил Сергей Собянин во время посещения многофункционального миграционного центра в Сахарове.

"В начале, в первые 10 дней, мы будем реализовать это в тестовом режиме по заявкам работодателей таким образом, чтобы организованные трудовые коллективы могли самостоятельно приезжать и организовывать прививку своих работников. В дальнейшем мы, конечно, будем упрощать эту схему, расширять ее, чтобы сделать доступнее для большинства групп трудовых мигрантов и тех мигрантов, которые находятся в Москве достаточно длительное время", – заявил мэр Москвы.

Услуги по вакцинации будет оплачивать работодатель, он же получает сертификаты работников. Стоимость процедуры составляет 1 300 рублей на одного сотрудника.

Собянин отметил, что нынешняя тяжелая ситуация с коронавирусом в Москве обусловлена распространением нового штамма, который является более заразным и смертельным. В связи с этим он призвал жителей столицы беречь себя и пройти вакцинацию при первой возможности. Также мэр рассказал о вакцине "Спутник Лайт", которой прививают мигрантов.

"Это, может быть, менее эффективная прививка, чем "Спутник V". Но тем не менее она в любом случае имеет свой положительный эффект. Почему именно "Спутником Лайт"? Потому что нам в первую очередь, конечно, надо обеспечить россиян "Спутником V", во-первых. Во-вторых, мигранты имеют достаточно динамичный потенциал передвижения через границу, между коллективами, в регионах и так далее, и обеспечить нормальный прививочный цикл достаточно сложно", – пояснил Собянин.

По его словам, из-за того, что "Спутник Лайт" является однокомпонентным препаратом, он моментально дает эффект и позволяет достаточно быстро проводить вакцинацию тех, кому она необходима.

Как уточнили в столичной мэрии, пункт вакцинации в миграционном центре в Сахарове открыт с 09:00 до 21:00. Два врача и 12 медсестер способны принять свыше 2 тысяч человек в день. Также 29 июня откроется еще один пункт вакцинации трудовых мигрантов на территории ТЦ "Садовод". Он будет принимать пациентов с 08:00 до 20:00.

Вакцинация мигрантов начинается в пилотном режиме по заявкам работодателей, подпадающих под требования постановления главного государственного санитарного врача Москвы. По мере отработки механизма возможность вакцинации будет распространена и на другие группы иностранных граждан, в том числе самозанятых.

Ранее главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала обеспечить в городе вакцинацию от коронавируса сотрудников сферы услуг. Уточнялось, что всего должны быть привиты 60% сотрудников столичных предприятий.

По данным Сергея Собянина, в Москве иностранные граждане составляют значительный объем работников данной сферы. Так, по его словам, в некоторых заведениях 60% – это и есть мигранты.