Москвичам рассказали, куда обращаться при проблеме с получением QR-кода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

При возникновении проблем с получением QR-кода для посещения кафе и ресторанов москвичам следует воспользоваться сервисом immune.mos.ru, после чего специалисты техподдержки окажут всю необходимую помощь. Об этом сообщает Оперштаб.

"Необходимо воспользоваться сервисом для получения QR-кода по ссылке immune.mos.ru. Если QR-код не будет найден, нужно проверить корректность указанных данных. Если данные корректны, а QR-код не сформирован, будет доступна ссылка для отправки обращения в техподдержку", – говорится в сообщении.

После заполнения специальной формы специалисты сверят данные с региональным и федеральным регистрами заболевших и вакцинированных. QR-код будет сгенерирован при наличии соответствующей информации.

Ранее мэр Москвы подписал указ, согласно которому с 28 июня все рестораны и кафе начинают работать на правах COVID-free-заведений.

Таким образом, посещать заведения общепита смогут только те жители города, кто сделал прививку от коронавируса, переболел COVID-19 в течение последних шести месяцев или имеет отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней. При этом никакие бумажные справки приниматься не будут – только QR-код.