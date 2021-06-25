Москвичам объяснили, как получить QR-код

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С 28 июня для посещения столичных кафе, ресторанов и мероприятий численностью больше 500 человек понадобится специальный QR-код, бумажные справки и сертификаты приниматься не будут. Получить его смогут горожане, подтвердившие свой антиковидный статус: полностью вакцинировавшиеся, переболевшие COVID-19 в течение последних шести месяцев или имеющие отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение 72 часов. При этом детям и подросткам, сопровождаемым родителями, ничего из этого не понадобится.

Получить QR-код можно на портале mos.ru, в приложении "ЕМИАС.ИНФО", а также через единый портал госуслуг и некоторыми другими способами.

Для тех, кто привился

Горожане, которые вакцинировались в одном из столичных медучреждений, павильоне "Здоровая Москва" или мобильном пункте вакцинации, имеющие московский полис ОМС или прикрепленные к московской поликлинике, запросить QR-код могут одним из следующих способов:

в разделе "Цифровой сертификат" на портале mos.ru;

через приложение "ЕМИАС.ИНФО";

на сайте immune.mos.ru;

в регистратуре любой столичной поликлиники.

Переболевшим COVID-19

Во всех остальных случаях, в том числе при прохождении вакцинации в частной клинике, необходимо обратиться к порталу gosuslugi.ru, приложению "Госуслуги. Стоп коронавирус", а также сайту immune.mos.ru, если медучреждение передало данные о вакцинации в ЕМИАС.

Для тех, кто переболел коронавирусной инфекцией в течение последних шести месяцев и имеет запись об этом в федеральном или региональном регистре заболевших, действуют те же способы, что и для горожан с московским полисом ОМС.

В случае с гражданами, которые наблюдались в федеральном, частном или медучреждении другого российского региона, обращаться за QR-кодом необходимо к сервису immune.mos.ru. При этом справка о наличии антител не может заменить QR-код при посещении мероприятий и мест общепита.

Тем, кто сдал ПЦР-тест

Тем жителям Москвы, которые не болели COVID-19 и не делали прививку от коронавируса, потребуется сдать ПЦР-тест. Сделать это необходимо в любой лаборатории, подключенной к ЕМИАС. При этом результат теста должен быть отрицательным.

В данном случае работают все те же способы получения QR-кода, что и для переболевших. Однако действие ПЦР-теста ограничено тремя днями, после чего его результат будет аннулирован.

Ранее Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 24 июня по 11 июля включительно летние кафе и веранды в столице можно будет посещать без предъявления QR-кода.

Кроме того, QR-код не потребуется и при посещении заведений общественного питания при гостиницах, отелях и хостелах при условии, что в них будут допускать только постояльцев. Тот же принцип распространяется на столовые и буфеты при организациях и учебных заведениях.

