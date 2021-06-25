Москвичам объяснили, как получить QR-код

Фото: портал мэра и правительства Москвы
С 28 июня для посещения столичных кафе, ресторанов и мероприятий численностью больше 500 человек понадобится специальный QR-код, бумажные справки и сертификаты приниматься не будут. Получить его смогут горожане, подтвердившие свой антиковидный статус: полностью вакцинировавшиеся, переболевшие COVID-19 в течение последних шести месяцев или имеющие отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение 72 часов. При этом детям и подросткам, сопровождаемым родителями, ничего из этого не понадобится.
Получить QR-код можно на портале mos.ru, в приложении "ЕМИАС.ИНФО", а также через единый портал госуслуг и некоторыми другими способами.
Горожане, которые вакцинировались в одном из столичных медучреждений, павильоне "Здоровая Москва" или мобильном пункте вакцинации, имеющие московский полис ОМС или прикрепленные к московской поликлинике, запросить QR-код могут одним из следующих способов:
Для тех, кто переболел коронавирусной инфекцией в течение последних шести месяцев и имеет запись об этом в федеральном или региональном регистре заболевших, действуют те же способы, что и для горожан с московским полисом ОМС.
В случае с гражданами, которые наблюдались в федеральном, частном или медучреждении другого российского региона, обращаться за QR-кодом необходимо к сервису immune.mos.ru. При этом справка о наличии антител не может заменить QR-код при посещении мероприятий и мест общепита.
Тем жителям Москвы, которые не болели COVID-19 и не делали прививку от коронавируса, потребуется сдать ПЦР-тест. Сделать это необходимо в любой лаборатории, подключенной к ЕМИАС. При этом результат теста должен быть отрицательным.
В данном случае работают все те же способы получения QR-кода, что и для переболевших. Однако действие ПЦР-теста ограничено тремя днями, после чего его результат будет аннулирован.
Ранее Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 24 июня по 11 июля включительно летние кафе и веранды в столице можно будет посещать без предъявления QR-кода.
Кроме того, QR-код не потребуется и при посещении заведений общественного питания при гостиницах, отелях и хостелах при условии, что в них будут допускать только постояльцев. Тот же принцип распространяется на столовые и буфеты при организациях и учебных заведениях.
В Москве начали выдавать QR-коды для посещения кафе и ресторанов
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