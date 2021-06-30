Бочкарев заявил, что на Московском урбанистическом форуме выступят более 450 спикеров

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В 10-м Московском урбанистическом форуме примут участие более 450 экспертов. В этом году юбилейный форум впервые пройдет в гибридном формате из-за пандемии коронавируса. Такой формат проведения предусматривает как офлайн-, так и онлайн-участие российских и зарубежных специалистов. Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы со ссылкой на слова заммэра Андрея Бочкарева.
"В этом году в работе форума примут участие более 450 спикеров, из них более половины участников встретятся на площадке МУФ в очном формате в специально оборудованных залах деловой программы, еще 191 иностранного спикера подключат к дискуссиям в режиме телемоста", – заявил Андрей Бочкарев.
Желающие посетить дискуссии смогут присоединиться к ним на сайте и пообщаться со спикерами при помощи интерактивной онлайн-платформы, которую разработали в этом году специально для форума. Доступ к платформе откроется с началом мероприятий – 1 июля. Заместитель мэра также заметил, что из-за новых ограничений, связанных с пандемией COVID-19, работа на площадках форума будет вестись с учетом всех профилактических требований и мер безопасности.
"Количество офлайн-участников ограниченно, допуск на площадки МУФ будет разрешен только с отрицательным результатом ПЦР-теста. В залах будет контролироваться соблюдение санитарно-эпидемиологических мер", – подчеркнул Андрей Бочкарев и напомнил, что тема форума в этом году – "Города-суперзвезды. Уроки успешной трансформации".
В рамках деловой программы мероприятия пройдут 1–2 июля. Первый день МУФ будет посвящен обсуждению глобальных вызовов, которые стоят перед городами-миллионниками, а также обсуждению успешных проектов и кейсов городских изменений в разных странах мира за последние 10 лет. На второй день запланированы презентации передовых городских проектов, прогнозирование новых возможных вызовов и обсуждение развития международного сотрудничества.
"Рост качества жизни горожан – один из ключевых приоритетов развития Москвы. Эту цель мы достигаем за счет реализации мегапроектов – жилищных, транспортных и, конечно, в самой востребованной сейчас области – здравоохранении. На форуме мы хотим обсудить результаты масштабных трансформаций мегаполисов, произошедших за последние десятилетия, и выработать наиболее удачные решения и методы конструирования будущего крупнейших агломераций мира, в том числе с учетом таких глобальных вызовов современности, как пандемия", – отметил Бочкарев.
Также в рамках Московского урбанистического фестиваля пройдет II Международный конгресс Urban Health, который будет посвящен проблемам городского здоровья.
Ранее стало известно, что онлайн-проект "Индекс городского счастья" и его результаты обсудят на Московском урбанистическом форуме. Эксперты в качестве ключевых факторов счастья москвичей отмечают особенности городского дизайна, возможности мобильности, доступ к природе и качество городских сервисов.
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