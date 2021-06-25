"Индекс городского счастья" обсудят на Московском урбанистическом форуме

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Онлайн-проект "Индекс городского счастья" и его результаты обсудят на Московском урбанистическом форуме. Об этом сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.

В ведомстве напомнили, что мероприятие пройдет в период с 1 по 4 июля в парке "Зарядье", но в режиме трансляции.

Эксперты в качестве ключевых факторов счастья москвичей отмечают особенности городского дизайна, возможности мобильности, доступ к природе и качество городских сервисов.

"Переходите на страницу нашего онлайн-проекта "Индекс городского счастья" и выбирайте элементы городской жизни, которые наиболее важны именно для вас. Своим мнением уже поделились более 12 тысяч человек", – добавили в комплексе городского хозяйства.

В департаменте пообещали обсудить итоги пользовательского голосования в рамках форума.

Ранее сообщалось, что урбанистический фестиваль Moscow Urban FEST – 2021 состоится в онлайн-формате из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Директор фестиваля Арина Дробина подчеркнула, что программу удалось переформатировать под трансляции и вебинары.