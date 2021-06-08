Правительство Москвы заключило более 30 соглашений о сотрудничестве на ПМЭФ

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Правительство Москвы заключило более 30 соглашений о сотрудничестве по итогам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы.

"Итоги участия делегации правительства Москвы в работе 24-го Петербургского международного экономического форума обсуждались на заседании президиума правительства города. С докладом по данному вопросу выступил заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов", – говорится в сообщении по итогам заседания президиума правительства.

Отмечается, что в число подписанных соглашений вошли договоры о сотрудничестве и реализации инвестиционных проектов с регионами, а также с частными и государственными корпорациями.

Как сообщалось ранее, в ходе ПМЭФ Сергей Собянин и гендиректор АО "Национальная система платежных карт" (оператор платежной системы "Мир") Владимир Комлев заключили соглашение о сотрудничестве по развитию услуг при безналичной оплате проезда в транспорте Москвы.