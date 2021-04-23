Москва и Камчатский край подписали соглашение о сотрудничестве на пять лет

14:46
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Соглашение о сотрудничестве на пять лет подписали Москва и Камчатский край, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.
"23 апреля 2021 года Сергей Собянин и губернатор Камчатского края Владимир Солодов подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между двумя регионами на ближайшие пять лет. На церемонии подписания присутствовала заместитель председателя Государственной думы Ирина Яровая", – говорится в сообщении.
Собянин подчеркнул, что данный регион выступает важным партнером столицы в экономической и социальной сферах. В частности, более трети объемов рыбной продукции поступают с Камчатки.
"В прошлом году правительство Москвы оперативно откликнулось на просьбу о помощи со стороны Камчатского края и в дальнейшем будет всемерно содействовать развитию связей с Камчаткой на пользу жителей двух регионов", – подчеркнул мэр Москвы.
Губернатор региона выразил благодарность Собянину за помощь в борьбе с пандемией, отметив, что из столицы в регион поступали медикаменты, средства индивидуальной защиты, медицинское оборудование. Также на Камчатку выезжали московские врачи и организаторы здравоохранения.
"По мнению губернатора региона, в ближайшие годы важнейшим направлением сотрудничества между Камчатским краем и Москвой должно стать развитие туризма. Это позволит москвичам познакомиться с уникальной природой полуострова. А детям Камчатки – чаще бывать в столице родной страны. Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между правительством Москвы и правительством Камчатского края развивает положения предыдущего двустороннего документа, заключенного в 2014 году", – объяснили в сообщении.
Соглашение позволит укрепить двусторонние отношения в сферах транспорта, информационных коммуникаций, промышленности, торговли и услуг, архитектуры и строительства и других.
"С берегов Тихого океана в столицу ввозится рыба, морепродукты (крабы, кальмары, креветки), рыбные консервы, а также икра лососевых рыб (36 процентов от общего объема поставок данного вида продукции из регионов России). Только за 2018–2019 годы предприятия Камчатского края поставили в Москву свыше 65 тыс. тонн рыбной продукции", – добавили в пресс-службе.
Там уточнили, что столичные предприятия обеспечивают в регион поставки медицинских изделий, лекарств, парфюмерии, косметики, продовольственных товаров.
Ранее власти Москвы и Белгородской области заключили соглашение о сотрудничестве. Уточняется, что соглашение будет действовать со дня его подписания в течение пяти лет.
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