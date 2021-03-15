Москва и Мурманская область подписали соглашение о сотрудничестве на пять лет

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Москва и Мурманская область подписали соглашение о сотрудничестве между регионами сроком на пять лет. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы​​.

"15 марта 2021 года мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Мурманской области Андрей Чибис подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между двумя регионами, а также программу по его реализации на 2021–2025 годы", – говорится в сообщении.

По словам Собянина, сотрудничество Москвы и Мурманской области принесет пользу жителям обоих регионов. В свою очередь, Чибис поблагодарил столичное правительство за помощь в борьбе с коронавирусом в регионе и выразил готовность к активному сотрудничеству.

Отмечается, что новое соглашение развивает положение прежнего договора о сотрудничестве между Москвой и Мурманской областью, который был подписан в 2013 году.

"Новые документы предусматривают расширение межрегиональной экономической интеграции и укрепление двусторонних связей в таких сферах, как транспорт, информационные коммуникации, промышленность, агропромышленный комплекс, торговля и услуги, архитектура и строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, энергетика, энергосбережение и повышение энергоэффективности, благоустройство городских территорий, здравоохранение, образование, наука, культура, туризм и спорт, охрана окружающей среды, семейная и молодежная политика и другое", – пояснили в пресс-службе.

Там уточнили, что Мурманская область является важным партнером столицы в области поставок продовольствия. В течение 2018–2019 годов предприятия региона поставили в Москву 38,2 тысячи тонн рыбы и морепродуктов. Московские предприятия, в свою очередь, поставляют в Мурманскую область легковые авто, автомобильный бензин, дизель и другие нефтепродукты, а также бытовую технику, медицинские изделия, лекарственные средства, продовольствие и алкоголь.

Также важное место в сотрудничестве двух регионов играют связи в сфере культуры, образования и здравоохранения. С начала пандемии Москва направила в медучреждения Мурманской области более 2,2 миллиона медицинских изделий, среди которых маски, неинвазивные аппараты ИВЛ и концентраторы кислорода.

"В 2018–2020 годах свыше 2 тысяч жителей Мурманской области прошли лечение в московских городских больницах", – уточняется в сообщении.

Ранее программу сотрудничества между Москвой и Пекином подписали Сергей Собянин и мэр китайской столицы Чэнь Цзинин. Мэр Москвы отметил, что отношения между городами будут развиваться в области образования, здравоохранения, науки, жилищно-коммунального хозяйства. Сотрудничество также предусмотрено в области городского строительства и транспорта.