Бочкарев рассказал об увеличении количества рабочих на столичных стройплощадках

13:57
Фото: портал мэра и правительства Москвы
На стройках Москвы наблюдается тенденция к увеличению количества рабочих из столицы и Подмосковья. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По его словам, из-за пандемии коронавируса многие рабочие из стран СНГ и ближнего зарубежья уехали, в результате чего столица столкнулась с проблемой дефицита кадров.
"Однако сейчас уже наблюдается заполнение освободившихся вакансий, которые все чаще занимают специалисты из столицы и области", – приводятся слова Бочкарева в сообщении пресс-службы Стройкомплекса.
По его словам, такая тенденция должна положительно отразиться на темпах реализации не только городских проектов, но и инвестиционных.
Глава Стройкомплекса отметил, что в настоящее время все заинтересованы, чтобы строительный сектор, который фактически выступает локомотивом экономики, продолжал развиваться.
Согласно данным рекрутинговых агентств, только за месяц число резюме в сфере "Строительство, недвижимость" в столице увеличилось на 3%, а сама сфера по числу размещенных резюме входит в первую десятку статистического рейтинга.
Ранее сообщалось, что Минстрой предлагает упростить условия въезда в Россию мигрантов-строителей. По данным министерства, строительная отрасль РФ испытывает дефицит рабочей силы.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский ранее предложил ограничить въезд в РФ мигрантов после пандемии. По мнению парламентария, это необходимо, чтобы сохранить рабочие места для россиян.
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