Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

13:57

Бочкарев рассказал об увеличении количества рабочих на столичных стройплощадках

город строительство

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На стройках Москвы наблюдается тенденция к увеличению количества рабочих из столицы и Подмосковья. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, из-за пандемии коронавируса многие рабочие из стран СНГ и ближнего зарубежья уехали, в результате чего столица столкнулась с проблемой дефицита кадров.

"Однако сейчас уже наблюдается заполнение освободившихся вакансий, которые все чаще занимают специалисты из столицы и области", – приводятся слова Бочкарева в сообщении пресс-службы Стройкомплекса.

По его словам, такая тенденция должна положительно отразиться на темпах реализации не только городских проектов, но и инвестиционных.

Глава Стройкомплекса отметил, что в настоящее время все заинтересованы, чтобы строительный сектор, который фактически выступает локомотивом экономики, продолжал развиваться.

Согласно данным рекрутинговых агентств, только за месяц число резюме в сфере "Строительство, недвижимость" в столице увеличилось на 3%, а сама сфера по числу размещенных резюме входит в первую десятку статистического рейтинга.

Ранее сообщалось, что Минстрой предлагает упростить условия въезда в Россию мигрантов-строителей. По данным министерства, строительная отрасль РФ испытывает дефицит рабочей силы.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский ранее предложил ограничить въезд в РФ мигрантов после пандемии. По мнению парламентария, это необходимо, чтобы сохранить рабочие места для россиян.

Власти Москвы рассказали, как будут сокращать дефицит строителей

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать