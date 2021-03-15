Собянин: в Кузьминках заселяется уже пятый дом по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В новый дом, построенный в районе Кузьминки, начали переезжать участники программы реновации. Новостройку по адресу Волгоградский проспект, дом 161А, осмотрел Сергей Собянин.

Дом с переменной этажностью построен по индивидуальному проекту. Он имеет две секции. Фасад отделан навесными трехслойными панелями, облицованными кирпичом. Лоджии и балконы новостройки застеклены, на фасадах уже установлены металлические корзины для кондиционеров.

На лифтах жители смогут спускаться на подземную парковку на 55 машино-мест. На нежилом первом этаже расположены технические помещения и помещения под офисы.

Также в новостройке есть современные автоматические системы видеонаблюдения, пожарной сигнализации и другие. На прилегающей территории установят детские и спортивные площадки, площадки для отдыха, освещение, высадят зелень.

Рядом с новостройкой на Волгоградском проспекте планируют возвести семь социальных объектов: два физкультурно-оздоровительных центра и спортивно-оздоровительный комплекс, детский сад, ледовый дворец с катком, общеобразовательную школу, многофункциональный комплекс.

"С проектом планировок и строительной документацией у нас связана большая история. В таком районе, как Кузьминки, это было сделать крайне непросто, потому что здесь 290 домов подлежит переселению, это самая крупная программа в нашем городе", – отметил градоначальник.

Уточняется, что было подобрано 19 стартовых площадок для строительства домов в Кузьминках. Общая площадь построенного в районе жилья составит 211,7 тысячи квадратных метров. Строительство шести домов уже завершено.

Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой рассказал, что до переезда в новые дома участники программы реновации могут осмотреть квартиры на наличие недостатков.

"Это очень эффективно снимает конфликт и жалобы на ранней стадии, и такое взаимодействие, я считаю в принципе очень полезным с точки зрения того, что и гарантии соблюдены, и у людей нет ощущения заминки в момент переезда", – пояснил он.

Ранее третий дом по программе реновации был сдан в районе Академическом на улице Шверника. В здании переменной этажности находится 131 квартира, каждая из которых соответствует стандартам программы реновации.