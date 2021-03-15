Собянин: в Кузьминках заселяется уже пятый дом по программе реновации

19:40
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В новый дом, построенный в районе Кузьминки, начали переезжать участники программы реновации. Новостройку по адресу Волгоградский проспект, дом 161А, осмотрел Сергей Собянин.
Дом с переменной этажностью построен по индивидуальному проекту. Он имеет две секции. Фасад отделан навесными трехслойными панелями, облицованными кирпичом. Лоджии и балконы новостройки застеклены, на фасадах уже установлены металлические корзины для кондиционеров.
На лифтах жители смогут спускаться на подземную парковку на 55 машино-мест. На нежилом первом этаже расположены технические помещения и помещения под офисы.
Также в новостройке есть современные автоматические системы видеонаблюдения, пожарной сигнализации и другие. На прилегающей территории установят детские и спортивные площадки, площадки для отдыха, освещение, высадят зелень.
Рядом с новостройкой на Волгоградском проспекте планируют возвести семь социальных объектов: два физкультурно-оздоровительных центра и спортивно-оздоровительный комплекс, детский сад, ледовый дворец с катком, общеобразовательную школу, многофункциональный комплекс.
"С проектом планировок и строительной документацией у нас связана большая история. В таком районе, как Кузьминки, это было сделать крайне непросто, потому что здесь 290 домов подлежит переселению, это самая крупная программа в нашем городе", – отметил градоначальник.
Уточняется, что было подобрано 19 стартовых площадок для строительства домов в Кузьминках. Общая площадь построенного в районе жилья составит 211,7 тысячи квадратных метров. Строительство шести домов уже завершено.
Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой рассказал, что до переезда в новые дома участники программы реновации могут осмотреть квартиры на наличие недостатков.
"Это очень эффективно снимает конфликт и жалобы на ранней стадии, и такое взаимодействие, я считаю в принципе очень полезным с точки зрения того, что и гарантии соблюдены, и у людей нет ощущения заминки в момент переезда", – пояснил он.
Ранее третий дом по программе реновации был сдан в районе Академическом на улице Шверника. В здании переменной этажности находится 131 квартира, каждая из которых соответствует стандартам программы реновации.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: