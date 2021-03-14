Третий дом передан под заселение в Академическом районе по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Третий дом по программе реновации сдан в районе Академический на улице Шверника, сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

В здании переменной этажности находится 131 квартира. Все они соответствуют стандартам программы реновации.

Всего в данном районе для переселения жителей подобрано семь стартовых площадок.

"Три дома уже введены в эксплуатацию, еще два строятся, по двум ведется разработка проектной документации. Эти дома рассчитаны на 5,6 тысячи жителей", – цитирует портал мэра и правительства Москвы Левкина.

Ранее в столичном районе Можайском началось строительство дома по программе реновации на 134 квартиры. Трехсекционный дом с подземным паркингом начали возводить по адресу улица Петра Алексеева, владение 12.

