Два многоквартирных дома построят в Текстильщиках

12:06
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Два многоквартирных 21-этажных дома появятся в Грайвороновском проезде в Текстильщиках. Об этом сообщает пресс-служба Москомэкспертизы.
Председатель ведомства Валерий Леонов отметил, что строительство объектов будет происходить в два этапа. На первых этажах домов будут расположены помещения для сдачи в аренду, а подземный этаж оборудуют под кладовые для жителей.
В одном доме построят 240 квартир, из которых 60 студий, 120 однокомнатных и 60 двухкомнатных, во втором – 220 квартир, где будет 60 студий, 80 однокомнатных, 60 двухкомнатных и 20 трехкомнатных.
Внутри квартир будет проведена полная внутренняя отделка. Также такие работы будут проведены в местах общего пользования. Дома оборудуют тремя лифтами и лестницей.
На прилегающей территории появятся открытые парковки, места для отдыха и активных игр, дворы-парки без машин, детские и спортивные площадки. Кроме того, проектом предусматривается установка наружного освещения, разбивка газонов и цветников, высадка деревьев и кустарников.
Ранее сообщалось, что на западе столицы по программе реновации планируется построить объекты здравоохранения и образования. Речь идет о кварталах 32–35 в районе Проспект Вернадского.
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