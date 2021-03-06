Решение о модульном строительстве домов по реновации могут принять за один-два года

14:13
Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Решение о применении технологии модульного строительства в интересах программы реновации может быть принято в течение ближайших года или двух. Об этом сообщает Агентство "Москва".
По словам заммэра Москвы Андрея Бочкарева, данная технология не является новинкой, но ранее в масштабах, сравнимых с программой реновации, не применялась.
"Это частный проект, компания сейчас отрабатывает технологию. Я думаю, что в ближайший год-два мы примем решение о применении ее в том числе в программе реновации", – заявил представитель мэрии.
Бочкарев подчеркнул, что подобное решение может ускорить строительство и повысить комфорт для жителей ближайших к стройплощадке домов.
Ранее руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов объявил, что первый тестовый модульный дом начнут строить в столице в 2021 году. Эксперимент покажет возможность масштабирования технологии.
Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, в 2021 году в новые квартиры, построенные в домах по программе реновации, переедут более 20 тысяч горожан. На данный момент в городе сданы более 100 домов площадью 1,2 миллиона квадратных метров.
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