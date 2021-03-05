Более 20 тыс москвичей переедут в новые квартиры по программе реновации – Собянин

21:54
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Сергей Собянин рассказал, что в этом году по программе реновации в новые квартиры переедут более 20 тысяч москвичей.
"Что касается программы реновации, в настоящее время расселились в новые квартиры более 30 тысяч (человек. – Прим. ред.), в этом году планируем дать возможность начать это делать более чем 20 тысячам москвичей", – сказал градоначальник в эфире Первого канала.
Уточняется, что в столице по программе реновации уже сданы более 100 домов площадью 1,2 миллиона квадратных метров.
Ранее сообщалось, что расселение по программе реновации в новый дом в районе Щукино начнется весной. Сергей Собянин рассказал, что новоселы смогут посмотреть новый дом до переезда и в случае наличия претензий к качеству отделки квартиры обратиться в специальный центр на первом этаже новостройки.
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