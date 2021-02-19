Почти 170 семей из Фили-Давыдкова начнут расселение по программе реновации до конца года

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

В этом году в новые квартиры по программе реновации в районе Фили-Давыдково переедут 167 семей из двух пятиэтажек. Об этом рассказали в пресс-службе департамента градостроительной политики Москвы.

"Семьям предоставят квартиры в новостройке по улице Кастанаевской, доме 44а, корпусе 1. У жителей сохранится привычный уклад жизни, так как их заселят в пределах одного района", – отметил руководитель департамента Сергей Левкин.

По его словам, в районе подобраны 11 стартовых площадок, передать под заселение в этом году планируют два дома. По программе реновации до 2024 года предусматривается расселение 22 домов.

Ранее Сергей Собянин включил в программу реновации 17 новых стартовых площадок. Они находятся в семи административных округах и 14 районах столицы. Площадки расположены в Северном Медведкове, Измайлове, Косино-Ухтомском районе, Новогирееве, Люблине, Бирюлево Западном, Даниловском, Царицыне, Чертанове Южном, Черемушках, Южном Бутове, Очаково-Матвеевском, Фили-Давыдкове и в Северном Тушине.