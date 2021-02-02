13:17
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Сергей Собянин включил в программу реновации 17 новых стартовых площадок. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы по итогам заседания президиума правительства города.
"Перечень стартовых площадок – кварталов (территорий), на которых планируется построить дома для расселения по программе реновации, – увеличился на 17 адресов", – говорится в сообщении.
Новые площадки находятся в семи административных округах и 14 районах столицы. Общая мощность площадок составляет 319,6 тысячи квадратных метров жилья.
Стартовые площадки расположены в Северном Медведкове, Измайлове, Косино-Ухтомском районе, Новогирееве, Люблине, Бирюлево Западном, Даниловском, Царицыне, Чертанове Южном, Черемушках, Южном Бутове, Очаково-Матвеевском, Фили-Давыдкове и в Северном Тушине.
В пресс-службе подчеркнули, что это позволит расселить 64 пятиэтажки и предоставить комфортное жилье 11,7 тысячи горожан.
"Из 17 адресов 10 площадок располагаются на месте домов, включенных в программу реновации", – говорится в сообщении.
Как уточняется, для возведения новых домов по программе реновации подобрали свыше 489 стартовых площадок. В программу включили 5 175 домов.
"Первые новоселы въехали в новые дома в феврале 2018 года. В настоящее время идет либо закончено расселение жителей 223 домов в 76 новостроек", – пояснили в пресс-службе.
В новые квартиры уже заселились 24 тысячи горожан. Всего построено 97 домов общей площадью 1,2 миллиона квадратных метров. В настоящее время ведется строительство и проектирование 276 домов общей площадью 4,5 миллиона квадратных метров, добавили в пресс-службе.
В конце декабря 2020 года стало известно, что за год в Москве подобрали 49 площадок для строительства по программе реновации. Большая их часть расположена в Юго-Восточном округе столицы.
Программу реновации в Москве утвердили в августе 2017 года. С момента официального запуска проекта в эксплуатацию ввели 84 новых дома.
В первом квартале 2021 года власти планируют передать под заселение шесть новостроек по программе реновации. Новым жильем обеспечат свыше 2,9 тысячи человек из 14 расселяемых домов.
По словам главы департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина, жителям заблаговременно направят уведомления о начале расселения в том числе благодаря сервису "Помощь при переезде в рамках программы реновации".
"Мосгорсправка": переезд по реновации
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