За 2020 год в Москве подобрали 49 площадок для строительства по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин рассказал, что в 2020 году в Москве подобрали и утвердили 49 стартовых площадок для программы реновации.

Они расположены в девяти округах столицы, как сообщается на официальном портале мэра и правительства города. Большая часть из них – 15 – приходится на Юго-Восточный округ.

"С 2017 года нам удалось подобрать 472 площадки для строительства домов и будущего переселения жителей, и эта работа в дальнейшем будет продолжена", – добавил Левкин.

Как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, реновация затронет порядка одного миллиона горожан. На этапе проектирования находятся 287 новых домов общей площадью 4,6 миллиона квадратных метров.

Программу реновации в Москве утвердили в августе 2017 года. С момента официального запуска проекта в эксплуатацию ввели 84 новых дома.

Руководитель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко накануне рассказал, что с начала 2020 года организация оформила 54 разрешения на строительство жилых домов по программе реновации. Для контроля над проведением работ привлекались специалисты Центра экспертиз.

