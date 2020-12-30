За 2020 год в Москве подобрали 49 площадок для строительства по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин рассказал, что в 2020 году в Москве подобрали и утвердили 49 стартовых площадок для программы реновации.
Они расположены в девяти округах столицы, как сообщается на официальном портале мэра и правительства города. Большая часть из них – 15 – приходится на Юго-Восточный округ.
"С 2017 года нам удалось подобрать 472 площадки для строительства домов и будущего переселения жителей, и эта работа в дальнейшем будет продолжена", – добавил Левкин.
Как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, реновация затронет порядка одного миллиона горожан. На этапе проектирования находятся 287 новых домов общей площадью 4,6 миллиона квадратных метров.
Программу реновации в Москве утвердили в августе 2017 года. С момента официального запуска проекта в эксплуатацию ввели 84 новых дома.
Руководитель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко накануне рассказал, что с начала 2020 года организация оформила 54 разрешения на строительство жилых домов по программе реновации. Для контроля над проведением работ привлекались специалисты Центра экспертиз.
"Жизнь в большом городе": ход реновации
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