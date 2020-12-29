Дом по программе реновации построят на Клязьминской улице

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Северном административном округе начались подготовительные работы к строительству еще одного жилого дома по программе реновации. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Началось строительство жилого дома по программе реновации в Дмитровском районе по адресу Клязьминская улица, владение 28а. В настоящее время ведутся работы подготовительного периода", – заявил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

По его словам, ввод здания в эксплуатацию намечен на 2022 год.

Дом возведут по индивидуальному проекту. Фасады здания облицуют металлическими кассетами белого и серого цветов.

Здание будет рассчитано на 140 квартир, общая площадь которых составит 7774,4 квадратного метра. В доме будут два лифта – пассажирский на 400 килограммов и грузовой на 1000 килограммов.

Под дворовой территорией рядом с домом расположится подземная одноуровневая стоянка. Само придомовое пространство благоустроят и озеленят.

Первый этаж нового дома по программе реновации будет нежилым. Он отведен для технических помещений, а также для точек продажи товаров и услуг. Кроме того, на первом этаже будет зона почтовых ящиков.

Как рассказал руководитель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко, за 2020 год в Москве оформили 54 разрешения на строительство жилых домов по программе реновации. Работы на объектах ведутся под контролем Центра экспертиз. Большая часть заявок была одобрена в Северо-Восточном и Юго-Восточном округах столицы.

