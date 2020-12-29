Дом по программе реновации построят на Клязьминской улице

17:00
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Северном административном округе начались подготовительные работы к строительству еще одного жилого дома по программе реновации. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
"Началось строительство жилого дома по программе реновации в Дмитровском районе по адресу Клязьминская улица, владение 28а. В настоящее время ведутся работы подготовительного периода", – заявил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.
По его словам, ввод здания в эксплуатацию намечен на 2022 год.
Дом возведут по индивидуальному проекту. Фасады здания облицуют металлическими кассетами белого и серого цветов.
Здание будет рассчитано на 140 квартир, общая площадь которых составит 7774,4 квадратного метра. В доме будут два лифта – пассажирский на 400 килограммов и грузовой на 1000 килограммов.
Под дворовой территорией рядом с домом расположится подземная одноуровневая стоянка. Само придомовое пространство благоустроят и озеленят.
Первый этаж нового дома по программе реновации будет нежилым. Он отведен для технических помещений, а также для точек продажи товаров и услуг. Кроме того, на первом этаже будет зона почтовых ящиков.
Как рассказал руководитель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко, за 2020 год в Москве оформили 54 разрешения на строительство жилых домов по программе реновации. Работы на объектах ведутся под контролем Центра экспертиз. Большая часть заявок была одобрена в Северо-Восточном и Юго-Восточном округах столицы.
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