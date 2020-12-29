В Москве начали сносить два дома на проспекте Вернадского в рамках программы реновации

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Москве начался снос двух расселенных пятиэтажек на проспекте Вернадского по программе реновации. Об этом заявили представители городского департамента строительства.

"Департамент строительства Москвы приступил к сносу двух пятиэтажек, расселенных по программе реновации по адресу проспект Вернадского, дома 75 и 77. Жители сносимых домов получили новые квартиры с улучшенной отделкой в том же районе", – сообщил руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

Он отметил, что участок, освобожденный от домов, будет передан под застройку по программе реновации.

Снос домов производится за счет средств городского бюджета с использованием технологии умного сноса.

Данная технология применяется при демонтаже всех расселенных по программе реновации домов.

Главная особенность в том, что снос домов безопасен и экологичен, уточнили в департаменте. При этом в ведомстве пояснили, что можно будет повторно использовать отходы, оставшиеся после сноса.

Ранее сообщалось, что в 2020 году в Москве оформили 54 разрешения на строительство домов по программе реновации. Как ожидается, новые дома появятся во всех округах города.