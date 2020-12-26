Более 70 семей в Южном Медведкове получат новое жилье по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В столичном районе Южное Медведково началось расселение жителей по программе реновации, в ходе которого новое жилье получат свыше 70 семей. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Как рассказал руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин, новый дом находится по адресу проезд Дежнева, дом 8.
"Смотровые ордера выданы 72 семьям из д. 6, корп. 1 по ул. Дежнева. Благодаря этому жители не меняют привычный район проживания, и тем самым сохраняется сложившийся жизненный уклад и привязка к существующим объектам социальной сферы", – приводятся в сообщении слова руководителя департамента градостроительной политики Сергея Левкина.
В материале говорится, что всего в районе планируют демонтировать 10 жилых домов. В адресном перечне – 11 стартовых площадок.
Ранее стало известно, что дом по программе реновации введут в эксплуатацию в Донском районе в 2022 году. Сейчас там ведутся работы по освобождению строительной площадки, а также вынос из пятна застройки инженерных коммуникаций.
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