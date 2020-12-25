Дом по программе реновации введут на Севастопольском проспекте в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Дом в Донском районе по программе реновации введут в эксплуатацию для переселения граждан в 2022 году. Об этом сообщает Агентство "Москва".
По данным столичного департамента строительства, жилой дом находится по адресу Севастопольский проспект, владение 7, корпус 6/1.
"В настоящее время идут работы по освобождению строительной площадки, а также вынос из пятна застройки инженерных коммуникаций. Ввод в эксплуатацию планируется в 2022 году", – заявил глава ведомства Рафик Загрутдинов.
Возводимый дом представляет собой односекционное здание, которое создается на основе индивидуального проекта. В доме построят 264 квартиры, две из которых будут адаптированы для маломобильных жильцов.
Первый этаж здания станет нежилым. Он предусмотрен для технических и вспомогательных помещений, а также для точек сферы услуг. Под ним расположится подземная одноуровневая автостоянка.
Фасады жилого дома облицуют фиброцементными панелями. Возле здания проведут работы по озеленению, а также разместят площадки для отдыха детей и взрослых и спортивный инвентарь.
Накануне стало известно, что в Можайском районе Москвы возведут дом на 269 квартир по программе реновации. Здание построят на улице Гродненской.
В доме создадут входные группы, помещения консьержа, колясочные, помещения уборочного инвентаря, а на подземном этаже здания разместят автостоянку.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: