Дом по программе реновации введут на Севастопольском проспекте в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Дом в Донском районе по программе реновации введут в эксплуатацию для переселения граждан в 2022 году. Об этом сообщает Агентство "Москва".

По данным столичного департамента строительства, жилой дом находится по адресу Севастопольский проспект, владение 7, корпус 6/1.

"В настоящее время идут работы по освобождению строительной площадки, а также вынос из пятна застройки инженерных коммуникаций. Ввод в эксплуатацию планируется в 2022 году", – заявил глава ведомства Рафик Загрутдинов.

Возводимый дом представляет собой односекционное здание, которое создается на основе индивидуального проекта. В доме построят 264 квартиры, две из которых будут адаптированы для маломобильных жильцов.

Первый этаж здания станет нежилым. Он предусмотрен для технических и вспомогательных помещений, а также для точек сферы услуг. Под ним расположится подземная одноуровневая автостоянка.

Фасады жилого дома облицуют фиброцементными панелями. Возле здания проведут работы по озеленению, а также разместят площадки для отдыха детей и взрослых и спортивный инвентарь.

Накануне стало известно, что в Можайском районе Москвы возведут дом на 269 квартир по программе реновации. Здание построят на улице Гродненской.

В доме создадут входные группы, помещения консьержа, колясочные, помещения уборочного инвентаря, а на подземном этаже здания разместят автостоянку.

