Расселение жителей началось в рамках программы реновации в Даниловском районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Даниловском районе на юге Москвы началось расселение жителей по программе реновации. Об этом сообщили в пресс-службе департамента градостроительной политики столицы.

Руководитель ведомства Сергей Левкин рассказал, что жители пятиэтажки, расположенной на улице Малой Тульской, переедут в новостройку, которая находится по адресу 5-й Рощинский проезд, дом 1. Он уточнил, что новое жилье получат более 50 семей.

"Для реализации программы подобрано пять стартовых площадок. Это введенный дом в 5-м Рощинском проезде, еще четыре объекта находятся в стадии разработки градостроительной документации, проектирования и строительства", – добавил Левкин.

В пресс-службе подчеркнули, что всего в Даниловском районе в программу реновации включен 31 дом, где проживают более пяти тысяч человек. Им всем предоставят квартиры в новостройках с улучшенной отделкой.

Накануне сообщалось, что в столице началось расселение 200-го дома по программе реновации. Заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев отмечал, что программа реновации предусматривает расселение более 350 тысяч квартир. В эксплуатацию уже ввели 83 дома, большая часть из которых передана под заселение.

Правительство Москвы утвердило программу реновации в 2017 году. Проект позволит получить новое жилье более чем одному миллиону москвичей. Сейчас расселения идут в семи округах столицы: Восточном, Северо-Восточном, Западном, Юго-Западном, Южном, Северном, Юго-Восточном.