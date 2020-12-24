11:22
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
В столице началось расселение 200-го дома по программе реновации, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
"С момента запуска программы реновации в 2018 году в ней участвуют уже 202 дома. При этом из 70 полностью отселенных домов 32 демонтированы по технологии умного сноса", – рассказал заммэра.
Он отметил, что программа реновации предусматривает расселение более 350 тысяч квартир. В эксплуатацию уже ввели 83 дома, большая часть из которых передана под заселение.
Бочкарев добавил, что сейчас строится и проектируется еще 286 объектов, а всего в работе 472 стартовые площадки.
Как отметил руководитель департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин, в настоящее время расселяются 29,8 тысячи горожан, в новые квартиры переехали 23 тысячи человек.
Ранее сообщалось, что москвичи, которые переезжают по программе реновации и зарегистрированы на портале mos.ru, получили более 13 тысяч электронных уведомлений об этапах расселения. В электронных уведомлениях жители получают информацию о последовательности этапов программы реновации: от начала расселения до предложения воспользоваться помощью при переезде.
Правительство Москвы утвердило программу реновации в 2017 году. Проект позволит получить новое жилье более чем одному миллиону москвичей. Сейчас расселения идут в семи округах столицы: Восточном, Северо-Восточном, Западном, Юго-Западном, Южном, Северном, Юго-Восточном.
"Жизнь в большом городе": этапы программы реновации
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