Более 13 тыс уведомлений об этапах расселения получили участники программы реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Жители Москвы, которые переезжают по программе реновации и зарегистрированы на портале mos.ru, получили более 13 тысяч электронных уведомлений об этапах расселения.

Как сообщает портал мэра и правительства столицы, онлайн-информирование началось летом в тестовом режиме и полноценно заработало в ноябре 2020 года.

Руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин отметил, что первые уведомления получили жители районов Перово, Измайлово и Ростокино.

"Второе оповещение приходит жителям уже с предложением новой квартиры", – сказал Левкин.

Он добавил, что до конца 2020 года планируется начать расселение более 3 900 человек.

В электронных уведомлениях жители получают информацию о последовательности этапов программы реновации: от начала расселения до предложения воспользоваться помощью при переезде.

Правительство Москвы утвердило программу реновации в 2017 году. Проект позволит получить новое жилье более чем одному миллиону москвичей. Сейчас расселения идут в семи округах столицы: Восточном, Северо-Восточном, Западном, Юго-Западном, Южном, Северном, Юго-Восточном.

Руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов ранее рассказал, что со старта программы под заселение уже передали 55 домов.