Согласованы проекты двух новых кварталов на территории "ЗИЛ-Юг"

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Москомархитектура согласовала проекты двух жилых кварталов на территории "ЗИЛ-Юг". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"Здесь появятся несколько 28-этажных башен, 9-этажные жилые секции, а также запланированы таунхаусы в 2-3 этажа. Кроме того, архитекторы Buromoscow предлагают в рамках проекта сделать благоустроенную пешеходную зону вдоль набережной", – рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
В пресс-службе рассказали, что строительные и отделочные материалы разной фактуры будут преимущественно светлых оттенков. По словам Кузнецова, это будет сделано для того, чтобы издалека новые кварталы выглядели как каскад спускающихся к воде облаков.
В рамках первой очереди построят пять домов переменной этажности, которые будут размещены по адресу Автозаводская улица, владения 23/65 и 23/66. Корпуса облицуют фибробетонными панелями светлых оттенков. Планируется, что в подъездах установят деревянные двери, а в коммерческих помещениях на первых этажах – стеклянные.
Балконные ограждения будут выполнены из триплекса или из металла. На придомовой территории будут созданы общественные пространства, прогулочные зоны и скверы. Строительство первой очереди планируют завершить в 2023 году.
Ранее сообщалось, что Москомархитектура выдала 1 029 свидетельств об утверждении архитектурно-градостроительных решений с начала года. В ведомстве добавили, что наиболее обширный блок образовался у жилой недвижимости. В рамках этой сферы в 2020 году одобрили 258 жилых комплексов. 97 из них согласовали в рамках программы реновации.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: