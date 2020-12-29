Согласованы проекты двух новых кварталов на территории "ЗИЛ-Юг"

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Москомархитектура согласовала проекты двух жилых кварталов на территории "ЗИЛ-Юг". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Здесь появятся несколько 28-этажных башен, 9-этажные жилые секции, а также запланированы таунхаусы в 2-3 этажа. Кроме того, архитекторы Buromoscow предлагают в рамках проекта сделать благоустроенную пешеходную зону вдоль набережной", – рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

В пресс-службе рассказали, что строительные и отделочные материалы разной фактуры будут преимущественно светлых оттенков. По словам Кузнецова, это будет сделано для того, чтобы издалека новые кварталы выглядели как каскад спускающихся к воде облаков.

В рамках первой очереди построят пять домов переменной этажности, которые будут размещены по адресу Автозаводская улица, владения 23/65 и 23/66. Корпуса облицуют фибробетонными панелями светлых оттенков. Планируется, что в подъездах установят деревянные двери, а в коммерческих помещениях на первых этажах – стеклянные.

Балконные ограждения будут выполнены из триплекса или из металла. На придомовой территории будут созданы общественные пространства, прогулочные зоны и скверы. Строительство первой очереди планируют завершить в 2023 году.

Ранее сообщалось, что Москомархитектура выдала 1 029 свидетельств об утверждении архитектурно-градостроительных решений с начала года. В ведомстве добавили, что наиболее обширный блок образовался у жилой недвижимости. В рамках этой сферы в 2020 году одобрили 258 жилых комплексов. 97 из них согласовали в рамках программы реновации.