Многофункциональный комплекс в форме треугольника построят на улице Удальцова

13:29
Фото: пресс-служба Москомархитектуры
Новый многофункциональный комплекс появится на улице Удальцова в Москве, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.
Здание площадью 15 500 квадратных метров будет иметь форму треугольника. На первом этаже расположатся кафе, магазины, фитнес-центр. Остальные этажи будут предоставлены под офисы.
"За счет удачного расположения многоплановый образ здания будет полностью раскрываться со стороны улицы Удальцова. Выразительность достигается за счет фактурной кирпичной облицовки, больших окон и выступающих из крыши окончаний полуколонн", – рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
В пресс-службе подчеркнули, что территорию вокруг объекта благоустроят и озеленят. Также будут организованы обособленные выходы для разделения пешеходных потоков.
Ранее сообщалось, что три дома с необычной архитектурой планируется построить на набережной Марка Шагала. Новостройки введут в составе ЖК "Зиларт", одно здание будет украшать 22-метровая арка.
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