Конкурс на архитектурный облик кварталов по программе реновации стартовал в столице

15:00
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В Москве стартовал открытый международный конкурс на разработку архитектурных решений домов по программе реновации.
В конкурсе будут участвовать как российские, так и зарубежные архбюро, рассказал главный архитектор столицы Сергей Кузнецов, сообщает РИА Новости.
"Задачей конкурсантов станет разработка предложений по формированию качественной городской среды. Мы планируем максимально уйти от типовой застройки. Каждый район будет иметь свое узнаваемое лицо", – рассказал Кузнецов. По его словам, вся работа будет базироваться на утвержденных проектах планировок.
В задании будут представлены архитектурные решения: облик домов, общественных пространств, благоустройство прилегающей территории.
Также главный архитектор добавил, что между выбранными в рамках конкурса командами архитекторов планируется распределить 31 лот.
"89 проектов планировки территорий будут объединены в 31 площадку. То есть будет 31 победитель", – обратил внимание Кузнецов.
Данный конкурс был инициирован Москомархитектурой. Техническим организатором выступает Институт Генплана столицы. Как отметила директора Татьяна Гук, прием заявок продолжат до 24 декабря.
Второй этап конкурса будет организован с 21 января по 21 марта, а победителей определят в конце апреля.
Ранее говорилось, что дом на 182 квартиры построят в Южнопортовом районе Москвы по программе реновации.
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