Дом на 182 квартиры построят в Южнопортовом районе Москвы по программе реновации

11:21
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Жилой дом на 182 квартиры для переселения жителей по программе реновации будет построен в Южнопортовом районе столицы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Москомэкспертизы.
"Москомэкспертиза сообщает о согласовании проектной документации для объекта "Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории" по адресу 1-я улица Машиностроения, владение 5А, Южнопортовый район, Юго-Восточный административный округ Москвы. В квартирах предусмотрены лоджии, а также будет выполнена полная внутренняя отделка и оснащение сантехникой, кухонной мойкой и плитой", – говорится в сообщении.
По данным Москомэкспертизы, дом будет двухсекционным, с подземным этажом, встроенно-пристроенной одноуровневой подземной автостоянкой и общественными помещениями на первом этаже. В жилой части каждой из секций запланирован двойной тамбур, вестибюль и помещения консьержа, а также колясочная и технические помещения.
"Площадь жилого здания составит почти 19 тысяч квадратных метров, в нем запланировано 182 квартиры, из которых 84 однокомнатных, в том числе приспособленных для проживания маломобильного населения, 52 двухкомнатных и 46 трехкомнатных", – пояснил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.
На придомовой территории планируется обустройство проездов, тротуаров, пешеходных зон, детских и спортивных площадок и зон отдыха с комплексным озеленением. Отмечается, что проект строительства предполагает полную адаптацию для маломобильных граждан и инвалидов.
"Входы в жилую часть и в нежилые помещения будут организованы без лестниц и пандусов с планировочной отметки земли, а доступ на все этажи жилой части здания обеспечится с помощью лифтов. Также информирующие обозначения помещений внутри здания будут дублироваться рельефными знаками", – добавил Леонов.
Ранее сообщалось, что дом на 187 квартир по программе реновации в районе Южнопортовом введут в 2021 году. Он будет представлять из себя двухсекционное монолитное здание, строительство которого ведется по индивидуальному проекту.
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