Дом на 187 квартир по программе реновации в районе Южнопортовом введут в 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Монолитный жилой дом планируется ввести по программе реновации в 2021 году в районе Южнопортовом, сообщает пресс-служба столичного департамента строительства.

Глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов сообщил, что всего в Юго-Восточном округе строится 24 дома общей площадью 337 тысяч квадратных метров.

"В районе Южнопортовом по программе реновации новые квартиры получат жители 27 домов общей площадью 77,6 тыс. квадратных метров. В районе подобрано три стартовые площадки", – рассказал Загрутдинов.

Он будет расположен по адресу: улица Петра Романова, дом 18. Он будет представлять из себя двухсекционное монолитное здание, строительство которого ведется по индивидуальному проекту. Фасады здания будут выполнены в бежевом цвете с яркими салатовыми и оранжевыми акцентами.

Загрутдинов сообщил, что уже завершены монолитные работы. В настоящее время ведутся работы по устройству кровли и облицовке фасада. Также производится монтаж внутренних инженерных систем и благоустройство территории.

В департаменте строительства рассказали, что всего в доме будет 187 квартир, из которых 34 будут однокомнатными, 134 – двухкомнатными, 19 – трехкомнатными. Общая жилплощадь составит 10 480,7 квадратного метра.

"Три квартиры предусмотрены для маломобильных людей. В них будет увеличена ширина коридоров и дверных проемов, установлена специальная сантехника. Первые этажи дома сделают нежилыми – здесь разместятся объекты социального, коммерческого и культурного назначения: аптеки, магазины, кафе, сервисные службы", – сообщили в пресс-службе ведомства.

На доме планируется оборудование коробов для кондиционеров, а также застекление балконов. Внутри каждой секции установят два лифта, которые будут обеспечены визуальными и тактильными средствами информации. Помимо этого, в доме будет обустроена подземная парковка наряду с парковочными местами на придомовой территории.

В здании оборудуют систему охраны входа в здание, а также оповещения и управления эвакуацией при пожаре. В доме будет организовано видеонаблюдение.

Территория вокруг дома будет благоустроена. На ней оборудуют детскую и спортивную площадки, а также зону отдыха для взрослых. Кроме того, возле дома разобьют газоны и цветники, а также высадят деревья и кустарники.

Ранее сообщалось о введении дома в эксплуатацию по программе реновации в Войковском районе. Он рассчитан на 144 квартиры. Его введут в эксплуатацию в 2021 году по адресу: улица Нарвская, дом 5. Фасады здания будут выполнены в коричневой и белой цветовой гамме.