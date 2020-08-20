Дом в Войковском районе планируют ввести в эксплуатацию по программе реновации в 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Войвковском районе Москвы в 2021 году планируют ввести в эксплуатацию жилой дом по программе реновации. Об этом сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.

Руководитель департамента Рафик Загрутдинов отмечает, что дом располагается под адресу улица Нарвская, владение 5. Он рассчитан на 144 квартиры, из которых 32 однокомнатные, 96 двухкомнатные, 16 трехкомнатные.

"В настоящее время завершены монолитные работы, ведется устройство фасада, монтаж окон, устройство внутренних и наружных инженерных сетей. Ввод в эксплуатацию планируется в 2021 году", – рассказал Загрутдинов.

Кроме этого, фасады здания будут выполнены в коричневой и белой цветовой гамме, облицовка будет из плит с отделкой из искусственного камня. На них установят короба для кондиционеров, лоджии застеклят.

"Первый этаж будет нежилым – здесь могут быть открыты магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей. Также здесь сможет расположиться центр информирования населения. В вестибюле жилой части разместятся колясочная, комната консьержа с санитарным узлом, кладовая для уборочного инвентаря, зона размещения почтовых ящиков", – рассказали в пресс-службе ведомства.

Также дом оборудуют грузопассажирскими лифтами с визуальными и тактильными средствами информации. Он сможет перевозить грузы весом до 1 тонны 400 килограммов. Также будут установлены системы охраны, пожарной сигнализации, видеонаблюдения.

Придомовая территория здания будет благоустроена. На ней установят детскую и спортивную площадки, посадят деревья, кустарники и цветники. Кроме того, специалисты построят подземную и плоскостную парковки.

"Всего на севере Москвы в программу реновации включено 514 жилых домов общей площадью 1,87 миллиона квадратных метров, в районе Войковский – 33 жилых дома", – заключил Рафик Загрутдинов.

Ранее сообщалось, что на Севастопольской улице построят дом по программе реновации. Он будет рассчитан на 264 квартиры.