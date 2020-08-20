Более 400 объектов социнфраструктуры планируют построить по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В столице в ходе программы реновации планируется построить более 400 объектов социальной инфраструктуры, сообщила депутат Мосгордумы Елена Николаева.

"Определены второй и третий этапы программы, которая затронет почти миллион москвичей. Реновация не ограничивается только обновлением жилого фонда: в ходе программы будет построено более 400 объектов социальной инфраструктуры", – приводит слова Николаевой Агентство "Москва".

По ее словам, на каждом этапе в новые здания будут переезжать не только жильцы, но и школы, детские сады, поликлиники, спортивные учреждения и соцслужбы.

"Расстояние до нового дома в среднем составляет около 600 метров, аналогичные параметры предусмотрены и для соцобъектов", – сказала она.

Николаева отметила, что всего проектами предусмотрено строительство 125 детских садов, 89 школ, 22 учебных комплексов, где детские сады и учебные классы располагаются под одной крышей, 31 поликлиники, 54 ФОКов и еще 81 объекта культурно-досугового назначения.

Ранее Сергей Собянин выразил уверенность, что программа реновации будет выполнена в столице в полном объеме. Он отметил, что в настоящее время настало время фазы, которая дает ощущение гарантии, что этот проект будет реализован.

12 августа столичные власти определили этапы расселения ее участников. Первый этап – 2020–2024 годы, второй этап – 2025–2028 годы, третий – 2029–2032 годы. Есть еще 688 домов, для которых сроки расселения не определены. Когда все документы будут утверждены, их жителям отдельно сообщат о сроках переезда.

Этапы будут уточнены по мере утверждения документации, но не позднее конца первого квартала 2021 года. Сроки расселения могут быть скорректированы в зависимости от хода строительства, подбора площадок, реализации пожеланий жителей, высказанных на публичных слушаниях.

Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская уточнила, что 218 зданий, имеющих архитектурную ценность, сохранят. Ожидается, что их в будущем приспособят под нужды жителей жилого фонда столицы.

