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28 января, 11:20

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Как будут выглядеть новые дома, построенные по программе реновации

Красивая реновация: как будут выглядеть новостройки для расселения москвичей
строительство город истории

Основная задача реновации – организовать расселение жителей столицы из аварийного жилья в комфортные квартиры. Однако оценивать программу можно и с архитектурной точки зрения. Стоит только посмотреть на проекты домов, которые уже построили или планируют возвести в ее рамках. Рассказываем об особенностях новых домов, а также о том, сколько жилых зданий сдадут в эксплуатацию в 2020 году.

Солнечный дом

Фото: stroi.mos.ru

В Таганском районе Москвы ожидается больше солнца. И речь идет не о каких-либо погодных преобразованиях, а всего лишь о проекте дома по программе реновации.

Необычное здание расположится по улице Мельникова 2 на пересечении с улицей Сосинской. У стартового дома можно выделить несколько особенностей. В первую очередь цвет: основа здания будет выполнена в нескольких оттенках серого. Но кроме этого, дом украсят панелями ярко-желтого цвета, которые будут использовать не только для оформления фасада, но и для откосов окон жилых помещений.

Так, у жителей, которые переедут сюда по программе реновации, будет создаваться ощущение солнечного света в окнах даже в пасмурную погоду.
Сергей Кузнецов
главный архитектор Москвы

По словам Кузнецова, этот дом не только не будет сильно выделяться среди других зданий, но и послужит основой для формирования городской среды в этом районе.

Тематически будет выглядеть и первый этаж: он будет отличаться от остальных благодаря витражному остеклению. Также в квартирах предусмотрены балконы, которые будут естественно вписываться в облик всего здания.

Стоит также обратить внимание и на структуру комплекса. Постройка будет состоять из трех секций, образуя таким образом полузакрытый двор, его также благоустроят. Кроме того, подъезды дома сделают в углублении, чтобы создать естественный козырек. А на всех территориях комплекса будет организована безбарьерная среда.

Арочные окна и черно-белая расцветка

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Среди прочих новостроек также выделяется дом в Басманном районе на Бауманской улице. Здание оформят в черно-белой цветовой гамме, при этом фасад не будет похож на шахматную доску. Однако главной особенностью стартового дома являются арочные окна на одном из фасадов.

Отметим, что дом будет состоять из пяти разных секций, максимальная высота которых составляет 10 этажей. Общая площадь объекта составит 31 тысячу квадратных метров. При этом первые этажи всех секций сделают нежилыми: там расположатся магазины, кафе, аптеки. При этом, по словам Кузнецова, здание аккуратно впишется в окружающую застройку.

Этот дом можно считать образцовым для всей программы реновации, которая проходит под руководством мэра Сергея Собянина. Арочные окна отсылают нас к классической архитектуре, а разноэтажные секции создают выразительный силуэт всего здания.
Сергей Кузнецов
главный архитектор Москвы

Благоустроят и внутренний двор, который образуют секции здания. Там возведут спортивную и детскую площадки, а также зону для отдыха.

Разноцветные башни

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Необычным обликом отличаются и некоторые уже построенные дома для целей расселения. Например, в районе Котловка, где еще в минувшем году сдали в эксплуатацию три здания общей площадью 18,5 тысячи квадратных метров.

На Севастопольском проспекте и улице Дмитрия Ульянова уже несколько месяцев все новые и новые жители заселяются в современные высотные "свечки". Необычный проект зданий делает их похожими на детский конструктор. Также выделяет дома из общей массы цветовое решение: темно-серый – в основе, с примесью ярких оранжевых и желтых панелей. А вишенкой на торте стали панорамные балконы в жилых квартирах.

Высота новых монолитных домов составляет 18 этажей, в каждом – по одной секции. Также не забыли и про благоустройство прилегающей территории: рядом высажены деревья и кустарники, а также возведена новая детская игровая площадка.

Более 700 тысяч квадратных метров в новом году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

По словам заместителя мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, в наступившем году ведомство поставило грандиозные цели по программе реновации. Речь идет о сдаче более 60 домов за предстоящие 12 месяцев.

В этом году мы ставим себе новую планку, колоссальную задачу – ввести в эксплуатацию за счет средств бюджета более 700 тысяч квадратных метров жилой площади. Это более 60 жилых домов для обеспечения расселения по программе реновации с возможностью дальнейшего переезда 15 тысяч жителей Москвы.
Андрей Бочкарев
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства

Программа работает с 2017 года, и к настоящему моменту сделано уже много. Например, началось строительство "юбилейного", 200-го дома по реновации. Это здание на Илимской улице в Лианозове. Кроме того, на текущий момент отдано под заселение уже 49 домов, и более 20 тысяч москвичей на разных этапах вовлечено в процесс расселения. Из них 13 тысяч человек уже поменяли ветхое жилье на новые комфортные квартиры.

Напомним, работы по реновации начались еще в 2017 году. По итогам голосования в программу было включено 5 173 дома. Это означает, что 350 тысяч московских семей, а это более миллиона человек, переедут в новые квартиры. Всего же общая жилая площадь домов, уже построенных, строящихся или только проектируемых, составит около семи миллионов квадратных метров.

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Павелко Анастасия

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