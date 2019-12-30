Собянин поздравил с Новым годом москвичей, получивших квартиры по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Около 20 тысяч жителей столицы переезжают в квартиры по программе реновации и оформляют документы на новое жилье. Об этом рассказал Сергей Собянин в ходе осмотра дома, построенного в рамках реновации в Бабушкинском районе на улице Коминтерна.

"По программе реновации уже около 20 тысяч москвичей получили квартиры либо оформляют их, так что для большого количества двойной праздник – новоселье и Новый год. Вообще для программы реновации это очень важный год: прошли в большинстве районов слушания по проектам планировки, есть представления, как это будет развиваться", – сказал мэр города.

Собянин отметил, что дом на улице Коминтерна один из первых, которые строятся специально по программе реновации. По словам главы города, он был построен за 14 месяцев.

Всего в программу реновации в Бабушкинском районе включено 93 пятиэтажных дома. В новые квартиры должно переехать более 15 тысяч жителей района. Для строительства подобраны восемь стартовых площадок первой волны общей площадью 99,4 тысячи квадратных метров жилья.

Построено четыре новых дома: 41, 39 и 29, корпус 2 по улице Летчика Бабушкина, а также дом 12 по улице Коминтерна. В эти дома въезжают жильцы семи пятиэтажек.

На четырех стартовых площадках строительство новых домов планируется завершить в 2022-2023 годах: Печорская улица, владение 7; Радужная улица, напротив владения 15, корпуса 2; Радужная улица, владения 14-16; Осташковская улица, владение 9/2.

Туда заселятся жители 109 квартир, расположенных в пятиэтажках по адресам: улица Летчика Бабушкина, дом 8; улица Коминтерна, дом 2, корпус 1. Когда расселенные пятиэтажки снесут, на их месте построят современные жилые дома.

Большинство новоселов переедут в новостройку на улице Коминтерна – в дом 12. Он находится примерно в 200-300 метрах от сносимых пятиэтажек. Это двухсекционный 18-этажный жилой дом на 128 квартир, в том числе 32 однокомнатных, 65 двухкомнатных и 31 трехкомнатную.

Общая площадь квартир составляет 8,7 тысячи квадратных метров. Фасады дома отделаны сборными панелями с облицовкой клинкерной плиткой (вне лоджий) черного, светло-желтого и терракотового цвета.

На первом этаже расположены общественные нежилые помещения свободной планировки с отдельными входами с улицы, тамбуром, доступным для маломобильных граждан санузлом. Отделка квартир улучшенная, соответствующая Московскому стандарту реновации.

Рядом с новостройкой на улице Коминтерна созданы детские и спортивные площадки с безопасным резиновым покрытием, площадка для отдыха, удобные тротуары и пешеходные дорожки, имеется 24 места для парковки автомобилей. Высажены 6 деревьев и 407 кустарников.

Программа реновации – самый масштабный инфраструктурный проект в истории столицы. Правительство Москвы утвердило ее 1 августа 2017 года. Проект позволит получить новое комфортное жилье более чем одному миллиону москвичей.

В марте 2019 года Сергей Собянин объявил о начале важнейшего периода в программе реновации. По словам мэра, будущее программы зависит от решений, принимаемых сейчас. Правительству предстоит определить ключевые параметры, в числе которых сроки, этапы реализации программы, этажность домов, социальная и транспортная инфраструктура.

