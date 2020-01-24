Более 60 домов по программе реновации введут в эксплуатацию в 2020 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Более 60 жилых домой по программе реновации введут в эксплуатацию в 2020 году. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"В этом году мы ставим себе новую планку, колоссальную задачу – ввести в эксплуатацию за счет средств бюджета более 700 тысяч квадратных метров жилой площади", – рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что в новостройки смогут в дальнейшем переехать 15 тысяч жителей столицы. Бочкарев также подчеркнул, что в настоящий момент в городе уже ввели в эксплуатацию 52 дома, под заселение передали 49. Сейчас идет расселение более 20 тысяч жителей.

Ранее сообщалось, что в столичном районе Северное Тушино до конца этого года планируют ввести в эксплуатацию два дома на 417 квартир по программе реновации. Два секционных корпуса возведут по индивидуальным проектам.

Программу реновации утвердили 1 августа 2017 года. В декабре правительство Москвы добавило в программу 81 новую стартовую площадку.

На них будут построены многоквартирные дома, в которых появится новое жилье общей площадью 6,7 миллиона квадратных метров. Благодаря новым площадкам появится возможность расселить жителей 278 домов в новостройки.

С начала 2019 года по программе реновации ввели в эксплуатацию 10 домов. Пять из них появилось на северо-востоке города, два – на западе, по одному дому – на севере, юге и в центре столицы.

