Дом на 577 квартир в Академическом районе планируют ввести в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Академическом районе начали строить жилой дом по программе реновации. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента строительства.

"В районе Академическом по адресу улица Новочеремушкинская, владение 35, началось строительство жилого дома по программе реновации", – говорится в сообщении.

Отмечается, что ввод дома намечен на 2022 год. В настоящий момент огородили стройплощадку, устраивают бытовой городок и прокладывают временные дороги.

Жилой дом будет состоять из четырех односекционных корпусов переменной этажности. Фасады планируется облицевать керамогранитной плиткой. Также будут установлены короба под кондиционеры. Общая площадь квартир – 33 тысячи 571,8 квадратного метра.

Кроме того, сообщается, что первые этажи здания будут отведены под социальные, коммерческие и культурного назначения объекты. Помимо этого новостройка будет оборудована системами охраны входа в здании, видеонаблюдением и подземной парковкой.

На придомовой территории разместят детскую и спортивную площадки и зону отдыха для взрослых, будет озеленена и благоустроена территория вокруг дома.

Ранее жители еще двух домов в районе Северном начали осматривать новые квартиры, в которые переедут по программе реновации. Новый дом построен по адресу Долгопрудная аллея, дом 14, корпус 2.