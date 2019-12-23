Два дома по программе реновации на Долгопрудной аллее поставлены на кадастровый учет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Две многоэтажки в Северо-Восточном округе поставили на кадастровый учет по программе реновации. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) по городу.

"Управлением Росреестра по Москве поставлены на кадастровый учет два многоквартирных дома, расположенных в Северном районе Северо-Восточного округа столицы по адресам: Долгопрудная аллея, дом 14, корпус 2 и корпус 4 (строительный адрес: Дмитровское шоссе, владение 167, корпус 4А и корпус 2А)", – говорится в сообщении.

Корпус 2 площадью 25,7 тысячи квадратных метров состоит из пяти секций. В доме будет 273 квартиры: 65 – однокомнатных, 104 – двухкомнатных и 104 –трехкомнатных. Восьмисекционный корпус 4 общей площадью 35,4 тысячи квадратных метров имеет 416 квартир: 156 – однокомнатных, 208 – двухкомнатных, 52 – трехкомнатных.

По словам заместителя руководителя управления Росреестра по Москве Сергея Исмунца, с начала года на кадастровый учет было поставлено девять домов по программе реновации в СВАО.

Программа реновации – это самый масштабный инфраструктурный проект в истории столицы. Правительство Москвы утвердило ее 1 августа 2017 года. Проект позволит получить новое комфортное жилье более чем одному миллиону москвичей.

В марте 2019 года Сергей Собянин объявил о начале важнейшего периода в программе реновации. По словам мэра, будущее программы зависит от решений, принимаемых сейчас. Правительству предстоит определить ключевые параметры, в числе которых сроки, этапы реализации программы, этажность домов, социальная и транспортная инфраструктура.

