Жилой дом на 190 квартир построят в районе Царицыно в 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Жилой дом, рассчитанный на 190 квартир, построят в районе Царицыно Южного административного округа Москвы. Ввести дом в эксплуатацию планируют в 2021 году, сообщает Агентство "Москва".

"В районе Царицыно по адресу: улица Кантемировская, владение 39, завершены работы по возведению монолита, ведутся работы по отделке фасадов здания жилого дома для расселения по программе реновации", – уточнил руководитель столичного Депстроя Андрей Бочкарев.

Жилой дом возведут по индивидуальному проекту. Строение будет состоять из трех секций, причем их высота будет варьироваться от 13 до 14 этажей. Вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже расположат на одном уровне с поверхностью улицы для удобства граждан.

Дом будет адаптирован для маломобильных граждан. У входа в дом будут тактильные антискользящие плиты, в лифтах разместят визуальные и тактильные средства информирования. Кроме того, в комплексе предусмотрено строительство 4 квартир для людей с ограниченными возможностями. Они будут отличаться широкими коридорами и дверными проемами, а также специальной сантехникой.

Территорию дома, согласно проекту, озеленят и благоустроят. У жилого строения появятся детские и спортивные площадки, а также отдельная зона для отдыха взрослых. Рядом с новым зданием оборудуют парковочные места.

Ранее председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская объявила, что в районе Царицыно построят детско-взрослую поликлинику на 750 мест. Проект разрабатывался в соответствии с программой реновации. Кроме того, на Пролетарском проспекте появится подстанция скорой помощи.

