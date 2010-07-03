Поликлинику на 750 мест построят в Царицыне по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Детско-взрослую поликлинику на 750 мест построят в районе Царицыно по программе реновации. Об этом сообщили в пресс-службе председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской.

Уточняется, что на Севанской улице будут возведены детско-взрослая поликлиника, подстанция скорой помощи на Пролетарском проспекте, а также физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном.

В пресс-службе рассказали Агентству "Москва", что публичные слушания по проектам планировки кварталов реновации в районах Гольяново, Хорошево-Мнёвники и Царицыно стартовали 15 ноября. Собрания участников слушаний в районах пройдут 3 декабря. Озвученные предложения передадут разработчикам.

Ранее сообщалось, что в столичном районе Выхино-Жулебино в рамках программы реновации планируют построить детские сады, школы, поликлинику, спортивные и культурно-досуговые комплексы.

Проект застройки предполагает благоустройство территорий кварталов. Там высадят деревья, обустроят детские и спортивные площадки, а вдоль Самаркандского бульвара, улиц Ферганской и Ташкентской, а также на внутриквартальных территориях проложат велодорожки.

