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Город

11:43

Поликлинику на 750 мест построят в Царицыне по программе реновации

город строительство реновация

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Детско-взрослую поликлинику на 750 мест построят в районе Царицыно по программе реновации. Об этом сообщили в пресс-службе председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской.

Уточняется, что на Севанской улице будут возведены детско-взрослая поликлиника, подстанция скорой помощи на Пролетарском проспекте, а также физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном.

В пресс-службе рассказали Агентству "Москва", что публичные слушания по проектам планировки кварталов реновации в районах Гольяново, Хорошево-Мнёвники и Царицыно стартовали 15 ноября. Собрания участников слушаний в районах пройдут 3 декабря. Озвученные предложения передадут разработчикам.

Ранее сообщалось, что в столичном районе Выхино-Жулебино в рамках программы реновации планируют построить детские сады, школы, поликлинику, спортивные и культурно-досуговые комплексы.

Проект застройки предполагает благоустройство территорий кварталов. Там высадят деревья, обустроят детские и спортивные площадки, а вдоль Самаркандского бульвара, улиц Ферганской и Ташкентской, а также на внутриквартальных территориях проложат велодорожки.

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