Собянин пообещал отремонтировать 150 поликлиник

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В Москве будут капитально отремонтированы 150 поликлиник в ближайшие несколько лет. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия-1".

"Около 150 будут капитально отремонтированы, из них 135 – это комплексный ремонт, их отремонтируют полностью", – цитирует Собянина портал мэра и правительства Москвы.

Он добавил, что в ближайшие три года будет построено еще около трех десятков поликлиник. Мэр указал, что модернизации подвергнется все: от фундамента до крыши.

Шоу-рум поликлиники нового стандарта ранее построили в диагностическом центре на севере Москвы. Там медики смогут выбрать вариант понравившегося кабинета.

До конца 2020 года столичная медицина перейдет на новый стандарт

Программа "Новый московский стандарт поликлиник", направленная на повышение доступности первичной медицинской помощи, была запущена в 2019 году.

В рамках нового стандарта кабинеты востребованных врачей будут располагаться на нижних этажах, а административный персонал – на верхних. Теперь в каждом филиале пациентов будут принимать восемь наиболее востребованных специалистов, а в головных зданиях – до пяти специалистов узких направлений.

Кроме того, в поликлиниках появятся маммограф, рентген или флюорограф, аппараты УЗИ, МРТ и КТ, а также оборудование функциональной диагностики и денситометры. Таким образом пациенты смогут пройти большинство обследований в одной поликлинике, а исследования и результаты пациентов можно будет хранить в электронном виде.