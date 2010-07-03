Шоу-рум поликлиники нового стандарта построили в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Шоу-рум поликлиники нового стандарта построили в диагностическом центре на севере Москвы. Как сообщила журналистам заммэра столицы Анастасия Ракова, там медики смогут выбрать вариант понравившегося кабинета и оценить зону ожидания для пациентов.

Она отметила, что на основе отзывов будет выбран вариант, который ляжет в основу оформления всех поликлиник нового стандарта. Всего предложено пять типов кабинетов.

"Врачи придут сюда, повесят стикеры на дверь понравившегося кабинета, после этого мы поймем, какой вариант применить для реализации программы", – цитирует Ракову ТАСС.

Шоу-рум расположен в диагностическом центре № 5 по адресу Шенкурский проезд, дом 8А. Также Ракова заявила, что свыше 70 процентов опрошенных москвичей, проголосовавших в проекте "Активный гражданин", поддерживают введение нового стандарта поликлиник.

До конца 2020 года столичная медицина перейдет на новый стандарт

Программа "Новый московский стандарт поликлиник", направленная на повышение доступности первичной медицинской помощи, была запущена в 2019 году.

В рамках нового стандарта кабинеты востребованных врачей будут располагаться на нижних этажах, а административный персонал – на верхних. Теперь в каждом филиале пациентов будут принимать восемь наиболее востребованных специалистов, а в головных зданиях – до пяти специалистов узких направлений.

Кроме того, в поликлиниках появятся маммограф, рентген или флюорограф, аппараты УЗИ, МРТ и КТ, а также оборудование функциональной диагностики и денситометры. Таким образом пациенты смогут пройти большинство обследований в одной поликлинике, а исследования и результаты пациентов можно будет хранить в электронном виде.