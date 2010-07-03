Более 70% опрошенных москвичей поддержали новый стандарт поликлиник

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Свыше 70% опрошенных жителей Москвы, проголосовавших в проекте "Активный гражданин", поддерживают введение нового стандарта поликлиник. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Мы системно подошли к тому, как должны выглядеть наши поликлиники. Разработали новый стандарт московской поликлиники, который учитывает все аспекты работы. Мы попытались учесть все предложения врачей, чтобы им было комфортно работать в поликлинике, где они проводят достаточно много времени", – рассказала Ракова.
Она добавила, что ими был также изучен объем данных из системы ЕМИАС, была проведена и работа с самими врачами, изучена потребность специалистов в каждом здании поликлиники.
Ракова отметила, что в марте – апреле был проведен краудсорсинговый проект, в рамках которого четыре тысячи врачей предложили свои идеи по улучшению работы поликлиник. Всего было внесено в стандарт 2,5 тысячи предложений.
По ее словам, для участия в программе было отобрано 135 поликлиник. Благодаря голосованию на портале "Активный гражданин" были выбраны первые 50 поликлиник, которые отремонтируют в следующем году.
"Первые 50 поликлиник будут отремонтированы в тех районах, где программу поддержали более 75% участников. В опросе приняли участие более 212 тысяч человек. В целом программу поддержали более 70% проголосовавших", – отметила Ракова.
Ранее сообщалось, что после ремонта кабинеты самых востребованных врачей будут находиться на нижних этажах, административные помещения и наименее посещаемые – наверху. Кабинеты для приема пациентов оборудуют эргономичной мебелью. Также в новых поликлиниках появятся комнаты для отдыха персонала.
Кроме того, в каждом филиале будут вести прием врачи восьми наиболее востребованных специальностей. В филиалах также оборудуют маммографы, рентген-аппараты, аппараты УЗИ, оборудование функциональной диагностики. В головных поликлиниках будут работать также специалисты пяти узких направлений.
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