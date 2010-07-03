Аналоговое оборудование в поликлиниках Москвы заменят на цифровое до 2021 года

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Аналоговое оборудование в поликлиниках Москвы будет полностью заменено на цифровое до 2021 года. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заместителя мэра города по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

"У нас на три года заложены беспрецедентные возможности по оснащению оборудованием всех медицинских учреждений, включая поликлиники. В целом программа предусматривает оснащение поликлиник 15 тысяч единиц нового современного оборудования", – рассказала Ракова.

Она добавила, что в соответствии с новым стандартом около 70 единиц крупного оборудования поставят в 50 поликлиник. Ракова пояснила, что именно столько медицинских учреждений будет отремонтировано до 2021 года.

Ранее сообщалось, что за три года отремонтируют 135 зданий поликлиник. Новый московский стандарт поликлиник позволит сделать поликлиники комфортнее для пациентов и для врачей.

После ремонта кабинеты самых востребованных врачей будут находиться на нижних этажах, административные помещения и наименее посещаемые – наверху. Кабинеты для приема пациентов оборудуют эргономичной мебелью. Также в новых поликлиниках появятся комнаты для отдыха персонала.

Кроме того, в каждом филиале будут вести прием врачи восьми наиболее востребованных специальностей. В филиалах также оборудуют маммографы, рентген-аппараты, аппараты УЗИ, оборудование функциональной диагностики. В головных поликлиниках будут работать также специалисты пяти узких направлений.

