Более 160 врачей приняли на работу в поликлиники столицы

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В столичные поликлиники в рамках комплектации персоналом поликлиник нового стандарта приняли на работу более 160 врачей различных специальностей, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, в рамках нового стандарта поликлиник особое внимание уделяется доступности специалистов.

"На сегодняшний день уже дополнительно приняты на работу 166 врачей. Из них 47 врачей – это врачи общей практики – терапевты – и 119 врачей узких специальностей, наиболее востребованных", – приводит слова Раковой Агентство "Москва".

Заммэра подчеркнула, что всего в соответствии с планом введения нового стандарта московских поликлиник планируют нанять 500 врачей.

Ранее сообщалось, что за три года отремонтируют 135 зданий поликлиник. Новый московский стандарт поликлиник позволит сделать поликлиники комфортнее для пациентов и для врачей.

Сформированы новые подходы к зонированию помещений и расположению кабинетов. Кабинеты самых востребованных врачей будут находиться на нижних этажах, административные помещения и наименее посещаемые – наверху. Кабинеты для приема пациентов оборудуют эргономичной мебелью. Также в новых поликлиниках появятся комнаты для отдыха персонала.

В каждом филиале будут вести прием врачи восьми наиболее востребованных специальностей. В головных поликлиниках будут работать также специалисты пяти узких направлений.

В филиалах будут маммографы, рентген-аппараты, аппараты УЗИ, оборудование функциональной диагностики. В головных зданиях будут аппараты МРТ, КТ, денситометры, аппараты УЗИ экспертного класса, оборудование для контроля состояния больных с ишемической болезнью сердца или операции на сосудах сердца.

